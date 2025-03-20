Исполнителя хита «Чудная долина» начали разыскивать приставы

Певца Мистера Кредо (Александра Махонина) разыскивают судебные приставы. Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной стали неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

По данным канала, еще с прошлого лета за Махониным и его BMW числятся штрафы на 40 тысяч рублей. За последние несколько месяцев к ним добавились еще четыре — два за неправильную парковку в Москве и еще два за превышение скорости в Краснодарском крае и Ростовской области. В общей сложности Мистер Кредо должен уже около 50 тысяч рублей. В результате в отношении музыканта открыли исполнительное производство.

Напомним, что летом 2024 года на Мистера Кредо подали в суд организаторы ретро-фестиваля в Казахстане. Они пригласили певца на мероприятие для выступления и перевели ему гонорар, однако Махонин не прилетел. Выяснилось, что артист не смог вылететь из Москвы из-за долгов.