Лидер группы «Руки Вверх» Жуков стал потерпевшим в уголовном деле

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков стал потерпевшим по уголовному делу, которое возбудили из-за конфликта вокруг смежных прав на фонограммы песен коллектива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы расследования.

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Дело возбудили по ч.1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Речь идет о «составлении неустановленным лицом ряда фиктивных документов», которые подтверждали права компании «Издательства «Джем» на фонограммы песен «Руки Вверх». Также потерпевшим по делу стал бывший участник группы — Алексей Потехин.

Напомним, что Жуков и Потехин обратились в суд с иском о признании недействительным договора, по которому группа передала смежные права на песни из альбомов «Сделай погромче» и «Без тормозов» продюсеру Андрею Маликову и компании «Издательство «Джем». Музыканты считают, что соглашение составлялось с нарушением закона об авторских и смежных правах.

Жуков подавал жалобу с требованием отмены договора в Симоновский суд Москвы, однако проиграл. Апелляционная инстанция подтвердила это решение. Сейчас жалоба передана на рассмотрение в Верховный суд России.