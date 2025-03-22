Он спасал мир. 15 лучших фильмов с Брюсом Уиллисом

«Пятый элемент» (1997). Действие легендарного фильма Люка Бессона происходит в XXIII веке. Брюс Уиллис сыграл таксиста Корбена Далласа, на которого по чистой случайности падает прекрасная девушка, говорящая на непонятном языке — вся перепоясанная каким-то лентами (костюмы создавал Жан-Поль Готье). Это Лилу — и ей необходимо пообщаться со священником Корнелиусом, которому она расскажет, где нужно забрать четыре элемента для борьбы с Абсолютным злом. Это лишь начало истории, в которой Корбен Даллас и Лилу попадут на круизный корабль, будут сражаться со злобным Зоргом и, наконец, спасут мир от гибели. Люк Бессон изначально хотел взять на роль Корбена Далласа либо Брюса Уиллиса, либо Мэла Гибсона. Однако последний отказался, а первый — согласился далеко не сразу. После провала двух предыдущих своих картин («Гудзонский ястреб» и «Билли Батгейт») он рисковать не хотел. Тем более что в процессе подготовки к съемкам выяснилось, что бюджет не позволяет взять дорогого Уиллиса. Однако когда Люк Бессон сообщил актеру, что не может себе его позволить, тот пообещал договориться, если ему понравится фильм. Он полностью прочел сценарий — и согласился.