Он спасал мир. 15 лучших фильмов с Брюсом Уиллисом

Газета.Ru
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Постер к фильму «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1995)
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Постер к фильму «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1995) 
© 20th Century Fox
«Детективное агентство «Лунный свет» (1985–1988). Впервые в главной роли Брюс Уиллис снялся в комедийной драме «Детективное агентство «Лунный свет», выходившей еженедельно на канале ABC. Актер сыграл частного детектива Дэвида Эддисона, который работает в агентстве «Голубая луна» и расследует преступления вместе с его владелицей, бывшей моделью Мэдди Хейс (ее сыграла Сибил Шепард). Разумеется, деловые партнеры испытывают романтическое влечение друг к другу, но на протяжении двух с половиной сезонов пытаются его скрыть. Это и комедия, и боевик, и киноманский оммаж нуарным детективам «Золотого века» Голливуда. Для Сибил Шепард, которая на тот момент была уже известной, но слегка подзабытой актрисой, проект стал триумфальным возвращением на экран. Для Брюса Уиллиса — ключом к успеху, закончил он съемки уже звездой «Крепкого орешка». Сериал продержался пять сезонов, получил 40 номинаций на премию «Эмми», завоевав шесть из них, и десять номинаций на «Золотой глобус» (три из них принесли победу).
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«Детективное агентство «Лунный свет» (1985–1988). Впервые в главной роли Брюс Уиллис снялся в комедийной драме «Детективное агентство «Лунный свет», выходившей еженедельно на канале ABC. Актер сыграл частного детектива Дэвида Эддисона, который работает в агентстве «Голубая луна» и расследует преступления вместе с его владелицей, бывшей моделью Мэдди Хейс (ее сыграла Сибил Шепард). Разумеется, деловые партнеры испытывают романтическое влечение друг к другу, но на протяжении двух с половиной сезонов пытаются его скрыть. Это и комедия, и боевик, и киноманский оммаж нуарным детективам «Золотого века» Голливуда. Для Сибил Шепард, которая на тот момент была уже известной, но слегка подзабытой актрисой, проект стал триумфальным возвращением на экран. Для Брюса Уиллиса — ключом к успеху, закончил он съемки уже звездой «Крепкого орешка». Сериал продержался пять сезонов, получил 40 номинаций на премию «Эмми», завоевав шесть из них, и десять номинаций на «Золотой глобус» (три из них принесли победу). 
© Picturemaker Productions
«Крепкий орешек» (1988) Вечером накануне Рождества нью-йоркский полицейский Джон Макклейн прилетает в Лос-Анджелес, чтобы помириться с женой Холли. Детектив приезжает на корпоративную вечеринку в здание корпорации Nakatomi, где работает бросившая его супруга, идет умыться с дороги — и тут небоскреб захватывают немецкие радикалы-террористы под предводительством Ганса Грубера (его сыграл Алан Рикман). Макклейн вступает в схватку с террористами, угрожающими взорвать здание, — и побеждает. (Признайтесь, это вряд ли можно назвать спойлером.) В успех картины никто не верил — роль детектива Макклейна отвергли Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, а Брюс Уиллис на момент кастинга был никому не известным актером, лицо которого не стали показывать даже на некоторых рекламных материалах. И все же фильм, на производство которого было потрачено $25–35 млн, принес создателям примерно $140 млн и четыре номинации на «Оскар», а Брюсу Уиллису и Алану Рикману — мировую славу. По следам «Крепкого орешка» были сняты несколько продолжений — «Крепкий орешек 2» (1990), «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1993), «Крепкий орешек 4.0» (2007) и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013). Действие последнего, кстати, происходит в России — в картине снялись Юлия Снигирь и Сергей Колесников. А роль Москвы «исполнил» Будапешт.
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«Крепкий орешек» (1988) Вечером накануне Рождества нью-йоркский полицейский Джон Макклейн прилетает в Лос-Анджелес, чтобы помириться с женой Холли. Детектив приезжает на корпоративную вечеринку в здание корпорации Nakatomi, где работает бросившая его супруга, идет умыться с дороги — и тут небоскреб захватывают немецкие радикалы-террористы под предводительством Ганса Грубера (его сыграл Алан Рикман). Макклейн вступает в схватку с террористами, угрожающими взорвать здание, — и побеждает. (Признайтесь, это вряд ли можно назвать спойлером.) В успех картины никто не верил — роль детектива Макклейна отвергли Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, а Брюс Уиллис на момент кастинга был никому не известным актером, лицо которого не стали показывать даже на некоторых рекламных материалах. И все же фильм, на производство которого было потрачено $25–35 млн, принес создателям примерно $140 млн и четыре номинации на «Оскар», а Брюсу Уиллису и Алану Рикману — мировую славу. По следам «Крепкого орешка» были сняты несколько продолжений — «Крепкий орешек 2» (1990), «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1993), «Крепкий орешек 4.0» (2007) и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013). Действие последнего, кстати, происходит в России — в картине снялись Юлия Снигирь и Сергей Колесников. А роль Москвы «исполнил» Будапешт. 
© 20th Century Fox Film Corporation
«Последний бойскаут» (1991). В этом боевике Тони Скотта Брюс Уиллис вновь сыграл частного детектива — его пьющий и неудачливый герой по имени Джо Хэлленбек пытается помочь игроку в американский футбол Джимми Диксу (Дэймон Уэйанс) найти убийцу его девушки, а в результате они оба сражаются против мафии. Процесс съемок занял 90 дней — с марта по июнь 1991 года, — но оказался очень сложным из-за напряжения на площадке. Мало того, что Брюс Уиллис и Дэймон Уэйанс не сработались, постоянные конфликты происходили между Уиллисом, Тони Скоттом и продюсером картины Джоэлом Силвером. Много позже ассистент режиссера предположил, что на площадке просто было слишком много «альфа-самцов».
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«Последний бойскаут» (1991). В этом боевике Тони Скотта Брюс Уиллис вновь сыграл частного детектива — его пьющий и неудачливый герой по имени Джо Хэлленбек пытается помочь игроку в американский футбол Джимми Диксу (Дэймон Уэйанс) найти убийцу его девушки, а в результате они оба сражаются против мафии. Процесс съемок занял 90 дней — с марта по июнь 1991 года, — но оказался очень сложным из-за напряжения на площадке. Мало того, что Брюс Уиллис и Дэймон Уэйанс не сработались, постоянные конфликты происходили между Уиллисом, Тони Скоттом и продюсером картины Джоэлом Силвером. Много позже ассистент режиссера предположил, что на площадке просто было слишком много «альфа-самцов». 
© Warner Bros.

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«Смерть ей к лицу» (1992). На этот раз Брюсу Уиллису представилась возможность отдохнуть от амплуа героя боевиков и проявить себя в качестве блестящего комедийного актера. В картине Роберта Земекиса он сыграл пластического хирурга Эрнеста Менвилла. Когда-то он был помолвлен с писательницей Хелен Шарп, но бросил ее ради подруги-актрисы девушки – Мэдлин Эштон. Через семь лет Мэдлин в депрессии, Эрнест спился и теперь реконструирует трупы в морге, зато Хелен цветет — потому что у нее есть один секрет. Роль Брюса Уиллиса в проекте — второстепенная, он призван оттенить блестящий дуэт Мэрил Стрип (Мэдлин) и Голди Хоун (Хелен), а также спецэффекты, на которых построена картина. Однако здесь Брюс, наконец, не в майке-алкоголичке и без пистолета.
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«Смерть ей к лицу» (1992). На этот раз Брюсу Уиллису представилась возможность отдохнуть от амплуа героя боевиков и проявить себя в качестве блестящего комедийного актера. В картине Роберта Земекиса он сыграл пластического хирурга Эрнеста Менвилла. Когда-то он был помолвлен с писательницей Хелен Шарп, но бросил ее ради подруги-актрисы девушки – Мэдлин Эштон. Через семь лет Мэдлин в депрессии, Эрнест спился и теперь реконструирует трупы в морге, зато Хелен цветет — потому что у нее есть один секрет. Роль Брюса Уиллиса в проекте — второстепенная, он призван оттенить блестящий дуэт Мэрил Стрип (Мэдлин) и Голди Хоун (Хелен), а также спецэффекты, на которых построена картина. Однако здесь Брюс, наконец, не в майке-алкоголичке и без пистолета. 
© Universal Pictures
«Криминальное чтиво» (1994). Культовый фильм Квентина Тарантино помог Брюсу Уиллису, карьера которого к середине 90-х немного застопорилась, выйти на новый уровень. Актер сыграл боксера по имени Бутч — он предал главаря мафии Марселаса и планирует сбежать из города вместе со своей девушкой, но вынужден вернуться домой за отцовскими золотыми часами. В остальном пересказывать фильмы Тарантино — только портить. Роль Бутча должен был сыграть Мэтт Диллон — но отказался. А вот Брюс Уиллис согласился сняться в малобюджетном фильме за небольшой гонорар – и не прогадал.
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«Криминальное чтиво» (1994). Культовый фильм Квентина Тарантино помог Брюсу Уиллису, карьера которого к середине 90-х немного застопорилась, выйти на новый уровень. Актер сыграл боксера по имени Бутч — он предал главаря мафии Марселаса и планирует сбежать из города вместе со своей девушкой, но вынужден вернуться домой за отцовскими золотыми часами. В остальном пересказывать фильмы Тарантино — только портить. Роль Бутча должен был сыграть Мэтт Диллон — но отказался. А вот Брюс Уиллис согласился сняться в малобюджетном фильме за небольшой гонорар – и не прогадал. 
© Miramax Films
«12 обезьян» (1995). В 2035 году большую часть населения Земли уничтожил неизлечимый вирус, а оставшаяся — живет под землей. Уголовника по имени Коул — его сыграл Брюс Уиллис — отправляют в прошлое, чтобы он выяснил причину распространения смертельной болезни. Он по ошибке попадет в 1990 год, потом в окопы Первой мировой войны, потом — в 1996-й, как и планировалось изначально. В своих путешествиях он встретит сына вирусолога, который борется за права животных (Брэд Питт), врача-психиатра (Мэдлин Стоу), захочет остаться в XX веке и попытается предотвратить распространение вируса. Спасет ли Брюс Уиллис мир в этой картине Терри Гиллиама? Не можем сказать.
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«12 обезьян» (1995). В 2035 году большую часть населения Земли уничтожил неизлечимый вирус, а оставшаяся — живет под землей. Уголовника по имени Коул — его сыграл Брюс Уиллис — отправляют в прошлое, чтобы он выяснил причину распространения смертельной болезни. Он по ошибке попадет в 1990 год, потом в окопы Первой мировой войны, потом — в 1996-й, как и планировалось изначально. В своих путешествиях он встретит сына вирусолога, который борется за права животных (Брэд Питт), врача-психиатра (Мэдлин Стоу), захочет остаться в XX веке и попытается предотвратить распространение вируса. Спасет ли Брюс Уиллис мир в этой картине Терри Гиллиама? Не можем сказать. 
© Universal Pictures
«Пятый элемент» (1997). Действие легендарного фильма Люка Бессона происходит в XXIII веке. Брюс Уиллис сыграл таксиста Корбена Далласа, на которого по чистой случайности падает прекрасная девушка, говорящая на непонятном языке — вся перепоясанная каким-то лентами (костюмы создавал Жан-Поль Готье). Это Лилу — и ей необходимо пообщаться со священником Корнелиусом, которому она расскажет, где нужно забрать четыре элемента для борьбы с Абсолютным злом. Это лишь начало истории, в которой Корбен Даллас и Лилу попадут на круизный корабль, будут сражаться со злобным Зоргом и, наконец, спасут мир от гибели. Люк Бессон изначально хотел взять на роль Корбена Далласа либо Брюса Уиллиса, либо Мэла Гибсона. Однако последний отказался, а первый — согласился далеко не сразу. После провала двух предыдущих своих картин («Гудзонский ястреб» и «Билли Батгейт») он рисковать не хотел. Тем более что в процессе подготовки к съемкам выяснилось, что бюджет не позволяет взять дорогого Уиллиса. Однако когда Люк Бессон сообщил актеру, что не может себе его позволить, тот пообещал договориться, если ему понравится фильм. Он полностью прочел сценарий — и согласился.
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«Пятый элемент» (1997). Действие легендарного фильма Люка Бессона происходит в XXIII веке. Брюс Уиллис сыграл таксиста Корбена Далласа, на которого по чистой случайности падает прекрасная девушка, говорящая на непонятном языке — вся перепоясанная каким-то лентами (костюмы создавал Жан-Поль Готье). Это Лилу — и ей необходимо пообщаться со священником Корнелиусом, которому она расскажет, где нужно забрать четыре элемента для борьбы с Абсолютным злом. Это лишь начало истории, в которой Корбен Даллас и Лилу попадут на круизный корабль, будут сражаться со злобным Зоргом и, наконец, спасут мир от гибели. Люк Бессон изначально хотел взять на роль Корбена Далласа либо Брюса Уиллиса, либо Мэла Гибсона. Однако последний отказался, а первый — согласился далеко не сразу. После провала двух предыдущих своих картин («Гудзонский ястреб» и «Билли Батгейт») он рисковать не хотел. Тем более что в процессе подготовки к съемкам выяснилось, что бюджет не позволяет взять дорогого Уиллиса. Однако когда Люк Бессон сообщил актеру, что не может себе его позволить, тот пообещал договориться, если ему понравится фильм. Он полностью прочел сценарий — и согласился. 
© Sony/Columbia
«Армагеддон» (1998). И вновь — фантастическая картина, в которой Брюс Уиллис спасает человечество (между прочим, ценой собственной жизни). Актер сыграл Гарри Стэмпера, начальника бригады буровиков-нефтяников, который вместе с командой отправляется на астероид, грозящий уничтожить планету. Герой Уиллиса — отец взрослой дочери Грейс (Лив Тайлер), которая вот-вот выйдет замуж за его коллегу Эй Джея Фроста (Бен Аффлек). Главная драма этого блокбастера Майкла Бэя — не судьба человечества, а личная трагедия Грэйс Стэмпер, отец которой гибнет вместо ее жениха. И кто не рыдал в финале этого фильма под песню группы Aerosmith — у того нет сердца.
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«Армагеддон» (1998). И вновь — фантастическая картина, в которой Брюс Уиллис спасает человечество (между прочим, ценой собственной жизни). Актер сыграл Гарри Стэмпера, начальника бригады буровиков-нефтяников, который вместе с командой отправляется на астероид, грозящий уничтожить планету. Герой Уиллиса — отец взрослой дочери Грейс (Лив Тайлер), которая вот-вот выйдет замуж за его коллегу Эй Джея Фроста (Бен Аффлек). Главная драма этого блокбастера Майкла Бэя — не судьба человечества, а личная трагедия Грэйс Стэмпер, отец которой гибнет вместо ее жениха. И кто не рыдал в финале этого фильма под песню группы Aerosmith — у того нет сердца. 
© Buena Vista

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«Шестое чувство» (1999). А во время пресс-показа этой картины в Москве в финале прослезился когда-то один будущий известный кинокритик и режиссер. В психологическом триллере режиссера М. Найта Шьямалана Брюс Уиллис сыграл детского психолога, который работает с девятилетним мальчиком, утверждающим, что он может общаться с мертвыми. За роль в картин Брюс Уиллис получил премию People's Choice Awards как лучший актер. На множество других премий, в том числе и крупнейших, номинировался в основном юный Хейли Джоел Осмент как актер второго плана.
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«Шестое чувство» (1999). А во время пресс-показа этой картины в Москве в финале прослезился когда-то один будущий известный кинокритик и режиссер. В психологическом триллере режиссера М. Найта Шьямалана Брюс Уиллис сыграл детского психолога, который работает с девятилетним мальчиком, утверждающим, что он может общаться с мертвыми. За роль в картин Брюс Уиллис получил премию People's Choice Awards как лучший актер. На множество других премий, в том числе и крупнейших, номинировался в основном юный Хейли Джоел Осмент как актер второго плана. 
© Buena Vista
«Девять ярдов» (2000). В комедии «Девять ярдов» Брюс Уиллис сыграл ушедшего на покой наемного убийцу Джимми Тудески, который купил дом по соседству со скромным стоматологом Николасом Озерански (Мэттью Перри). Тот окажется несчастным человеком с кучей проблем, которые создают ему в основном женщины. А новое соседство станет еще одной проблемой, но не по вине Джимми Тудески, который сам по себе выглядит вполне милым человеком.
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«Девять ярдов» (2000). В комедии «Девять ярдов» Брюс Уиллис сыграл ушедшего на покой наемного убийцу Джимми Тудески, который купил дом по соседству со скромным стоматологом Николасом Озерански (Мэттью Перри). Тот окажется несчастным человеком с кучей проблем, которые создают ему в основном женщины. А новое соседство станет еще одной проблемой, но не по вине Джимми Тудески, который сам по себе выглядит вполне милым человеком. 
© Warner Bros.
«Счастливое число Слевина» (2005). Главный герой этой криминальной драмы — юноша по имени Слевин Келевра, который приезжает из маленького городка в Нью-Йорк и невольно оказывается в центре борьбы мафиозных группировок. Парня сыграл Джош Хартнетт, а одного из бандитов по кличке Добрый Кот — Брюс Уиллис.
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«Счастливое число Слевина» (2005). Главный герой этой криминальной драмы — юноша по имени Слевин Келевра, который приезжает из маленького городка в Нью-Йорк и невольно оказывается в центре борьбы мафиозных группировок. Парня сыграл Джош Хартнетт, а одного из бандитов по кличке Добрый Кот — Брюс Уиллис. 
© MGM/UA
«Город грехов» (2005). Здесь Брюс Уиллис исполнил главную роль в эпизоде под названием «Тот желтый ублюдок» — он сыграл честного полицейского, который когда-то изуродовал манька-педофила и сел в тюрьму. Теперь ему предстоит оговорить себя, чтобы освободиться и очистить мир от зла окончательно, несмотря на больное сердце.
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«Город грехов» (2005). Здесь Брюс Уиллис исполнил главную роль в эпизоде под названием «Тот желтый ублюдок» — он сыграл честного полицейского, который когда-то изуродовал манька-педофила и сел в тюрьму. Теперь ему предстоит оговорить себя, чтобы освободиться и очистить мир от зла окончательно, несмотря на больное сердце. 
© Dimension Films
16 кварталов» (2006). Стареющий и сильно пьющий полицейский из Нью-Йорка получает задание сопроводить в суд из изолятора свидетеля по делу о коррупции. Идти им — всего 16 кварталов, однако по пути на них нападают, и им приходится скрываться. Остросюжетная драма разовьется так, что детектив все-таки доставит свидетеля в суд, однако из-за его показаний сам отправится в тюрьму.
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16 кварталов» (2006). Стареющий и сильно пьющий полицейский из Нью-Йорка получает задание сопроводить в суд из изолятора свидетеля по делу о коррупции. Идти им — всего 16 кварталов, однако по пути на них нападают, и им приходится скрываться. Остросюжетная драма разовьется так, что детектив все-таки доставит свидетеля в суд, однако из-за его показаний сам отправится в тюрьму. 
© Warner Bros.

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«РЭД» (2010). В этом комедийном боевике Брюс Уиллис сыграл агента ЦРУ на пенсии, в дом к которому однажды вламываются бойцы спецназа, чтобы его убить. Дальнейшее развитие сюжета пересказать невозможно, потому что картина снята по комиксам. В целом этот фильм — о том, что бывших агентов ЦРУ не бывает, а компанию Брюсу Уиллису составили на съемочной площадке Морган Фримен, Джон Малкович, Хелен Миррен и другие знаменитые актеры.
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«РЭД» (2010). В этом комедийном боевике Брюс Уиллис сыграл агента ЦРУ на пенсии, в дом к которому однажды вламываются бойцы спецназа, чтобы его убить. Дальнейшее развитие сюжета пересказать невозможно, потому что картина снята по комиксам. В целом этот фильм — о том, что бывших агентов ЦРУ не бывает, а компанию Брюсу Уиллису составили на съемочной площадке Морган Фримен, Джон Малкович, Хелен Миррен и другие знаменитые актеры. 
© Summit Entertainment
«Королевство полной луны» (2012). Картина Уэса Андерсона о первой любви бойскаута-сироты, который оказался в лагере на острове, и 12-летней местной жительницы. Дети сбегут в свой идеальный мир, но взрослые обязательно найдут их. Впрочем, все закончится хорошо — и даже мальчишку-бойскаута усыновит суровый шериф, которого и сыграл Брюс Уиллис.
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«Королевство полной луны» (2012). Картина Уэса Андерсона о первой любви бойскаута-сироты, который оказался в лагере на острове, и 12-летней местной жительницы. Дети сбегут в свой идеальный мир, но взрослые обязательно найдут их. Впрочем, все закончится хорошо — и даже мальчишку-бойскаута усыновит суровый шериф, которого и сыграл Брюс Уиллис. 
© Focus Features

Брюс Уиллис родился в 1955 году в Западной Германии в семье американского военнослужащего и местной жительницы, а вырос — в Нью-Джерси. Семью свою он всегда называл рабочей — да и сам до того, как попасть на экраны и сцену, успел побыть охранником на атомной электростанции, барменом и частным детективом.

В детстве актер страдал от заикания, победить которое помогли занятия в драматическом кружке в старшей школе. Позже актерское мастерство Брюс Уиллис постигал в Государственном университете Монклера в Нью-Джерси.

Уиллис прославился как звезда боевиков — и в то же время нередко демонстрировал талант комедийного актера. Что же касается личной жизни, то женат он был дважды: его первой женой стала актриса Дэми Мур, брак с которой продлился с 1987 по 2000 год, а второй — модель Эмма Хеминг. От обоих браков у актера в сумме пять дочерей.

В 2023 году семья артиста — обе жены и все дочери — объявила, что актер страдает от фронтотемпоральной деменции, поражающей людей в довольно молодом возрасте. С 2022 года Брюс на пенсии из-за развившейся афазии, которая мешала ему запоминать реплики.

Последний фильмы с участием Брюса Уиллиса подвергались суровой критике из-за игры актера — до того, как стало известно, что на него повлияла болезнь. Однако для зрителя он всегда остается самым любимым героем, который обязательно всех спасет — практически шутя.