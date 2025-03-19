Адвокат Леши Свика объяснил, почему артист не сделал ДНК-тест на отцовство

О личной жизни Леши Свика можно снимать кино. После непродолжительного романа с блогером Машей Горячевой артист объявил о воссоединении с женой Ксенией Ткачевой, с которой прежде не раз сходился и расходился из-за своих измен, а сейчас время от времени публикует снимки с супругой и двухлетней дочерью Эмилией. Тем временем в Хабаровске уже несколько лет модель Екатерина Лукьянова добивается от артиста признания того, что у них есть общий ребенок.

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Сегодня Super стало известно, что Свик пропустил ДНК-тест, который назначил суд. По счастливой случайности экспертизу назначили на 17 марта, а выступление певца в Хабаровске было запланировано на 15 марта. Однако организаторы неожиданно сообщили о переносе из-за плохой погоды, хотя, по словам модели, погода была отличная. Адвокат Свика, Кирилл Гавриличев, прокомментировал нам несоответствия.

«На настоящий момент нет вступившего в законную силу определения суда о назначении экспертизы ДНК в каком-либо учреждении. Следовательно, на сегодня речи о визите артиста в какие-либо центры проведения экспертиз ДНК нет и быть не может. Все остальное решит суд»

Кирилл Гавриличев, адвокат Леши Свика

Напомним, что в 2023 году девушка рассказала Super, что в декабре 2020-го родила от музыканта дочь Стефанию. Свик не признал ребёнка, поэтому в январе 2023 года Лукьянова подала против артиста судебный иск по делу об установлении отцовства. Модель рассказала, что, когда она была на седьмом месяце беременности, Лёша бросил её, а после рождения девочки перестал выходить на связь.

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