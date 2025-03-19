Лоза посетовал на скромную пенсию

Известный российский певец и автор песен Юрий Лоза выразил недовольство размером своей ежемесячной пенсии. По словам артиста, сумма, которую он получает от государства, составляет всего 16 тысяч рублей.

«Моя пенсия — 16 тысяч рублей. Даже у нашего охранника больше, 20 с чем-то тысяч», – посетовал Лоза.

Создатель знаменитого хита «Плот» отметил, что не имеет права на социальную поддержку, так как продолжает свою трудовую деятельность. Кроме того, отсутствие почетного звания также лишает его возможности получать надбавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей.

Лоза рассказал, что в свое время подавал документы на присвоение звания заслуженного артиста России, однако в итоге получил лишь почетную грамоту. По словам музыканта, в списках он был указан рядом с именами певиц Алсу и Инны Маликовой. «Инна Маликова никогда рта не открывала. Вернее, открывала, но не для того, чтобы петь. Так вот, им звания дали, мне — нет», – с недоумением заключил Лоза.

Напомним, что осенью 2024 года певец критически отнесся к установке скульптуры британского рок-музыканта, основателя группы «Битлз»Джона Леннона в строящемся жилом комплексе на левом берегу Воронежа, в Железнодорожном районе, на набережной Чуева.