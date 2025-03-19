Галкин* обратился к поклонникам с предостережением

Преступники, прикрываясь именем артиста, предлагают материальную помощь.

48-летний телеведущий Максим Галкин* вновь стал объектом кибермошенничества. Шоумен, который в настоящее время выступает с концертами в различных странах, обратился к своим поклонникам с предупреждением о группе мошенников, использующих его имя для обмана пользователей сети.

В своем блоге артист разоблачил аферистов, которые обещают быстрый доход за счет предварительных вложений или доступа к данным банковских карт. Галкин* подчеркнул, что не имеет никакого отношения к данным предложениям и предостерег поклонников от участия в подобных схемах.

«Я никакие лохотроны не рекламирую! Это мошенники!» — четко заявил шоумен, призвав своих подписчиков быть бдительными и остерегаться провокаций в интернете.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.