Экс-супруга Аршавина вышла в свет с сумкой за полмиллиона рублей

Российская телеведущая Юлия Барановская вышла в свет с сумкой стоимостью более полумиллиона рублей. Соответствующий кадр публикует «Газета.ru».

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина посетила показ новой коллекции бренда Ruban. Для данного мероприятия звезда выбрала длинное серое пальто, расшитое мехом на рукавах и вороте. Помимо этого, она надела черные брюки и обувь, дополнив образ кожаной стеганой сумкой Chanel.

Известно, что стоимость упомянутого аксессуара на сайте аукционного дома Sotheby составила 6300 долларов (525 тысяч рублей).

Ранее в марте российский дизайнер выпустила сумку с надписью «дочь Путина» и вызвала ажиотаж в сети. В размещенном видео модель продемонстрировала на камеру изделие, выполненное из бархатного материала черного цвета.