Бузова заявила, что хочет сделать еще один пирсинг

Ольга Бузова раскрыла свои мечты о новом пирсинге. 39-летняя поп-звезда впечатлила своих поклонников откровенным признанием о желании сделать еще один пирсинг в ухе. В недавней сториз в социальных сетях она поделилась своими размышлениями и страхами, связанными с процедурой.

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Ранее певица признавалась, что долго откладывала предыдущий пирсинг из-за своей боязни боли.

«Я трусиха, мне всегда всё больно, у меня низкий болевой порог», — честно отметила Ольга, добавив, что даже простой прокол при сдаче анализов вызывает у нее сильное волнение. «Я могу упасть в обморок даже тогда, когда у меня берут кровь из пальца,» — подчеркивала звезда.

Несмотря на свои страхи, Бузова полна решимости осуществить свою мечту и добавить новое украшение в свою коллекцию.