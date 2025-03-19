Смерть отца Филиппа Киркорова обернулась скандалом. Как пишет Mash, сиделка Бедроса Киркорова убедила его игнорировать рекомендации врачей.

Пенсионер умер из-за тяжелых осложнений, вызванных пневмонией, с которой не справилось сердце. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, отек и удалили около литра скопившейся жидкости.

Также выяснилось, что Киркоров-старший пренебрегал назначенным лечением, доверившись советам сиделки. Женщина настаивала на пользе тибетской медицины. Но травы, прогревания, массажи и пиявки лишь усугубили и без того слабое здоровье пожилого человека.

Стало известно, какое наследство Бедрос Киркоров оставил сыну

Папа Филиппа умирал мучительно. Агония длилась несколько часов, передает сайт mk.ru. Все случилось в подмосковном коттедже ночью. У него начали отказывать внутренние органы. Сиделка стала самостоятельно делать пациенту ингаляцию и вводить кислород. Однако лучше Киркорову не становилось.

Лишь около 14:00 были вызваны врачи, поскольку состояние отца певца стало критическим. Но спасти его было уже невозможно, пишет «КП».

Ранее сообщалось, что тибетские методы лечения привели Бедроса Киркорова в реанимацию.