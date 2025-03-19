Егор Крид опозорился, отвечая на элементарный вопрос по литературе

Егор Крид попал впросак, согласившись принять участие в съемках свежего выпуска шоу Миши Литвина «Охота на звезд». Артисту случайным образом выпало задание под названием «Вопросики». Нужно было ответить правильно хотя бы на два из пяти. «Что написал Евгений Онегин?», — задал блогер первый вопрос, который сразу же оказался с подвохом.

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Егор задумался. «Яма, брат», — видя растерянность артиста сказал Литвин. «Яма», — подтвердил Егор. «Мы в кювете», — пошутил блогер. «Ты знаешь вообще Евгения Онегина?», — спросил блогер. «Да, конечно», — заявил артист. «Хороший писатель?», — совсем уж издевательски поинтересовался Миша. «Хороший. Ну смотри, это что-то очень известное, да? Пушкин?..», — неуверенно предположил Крид. «Тут такое дело, брат, не существует писателя Онегина. Это Пушкин написал «Евгения Онегина», — разъяснил Литвин. «В натуре», — отреагировал Егор. «Ну это очень жестко», — добавил он.

Опозорившись с литературным заданием для школьников, певец однако реабилитировался в ответах на два других вопроса на сообразительность. Так, на вопрос «Сколько месяцев в году имеют 28 дней?» Крид сказал, все — и оказался прав. Также после некоторых раздумий и одной неправильной версии Егор все же сообразил, сколько бургеров можно съесть натощак. Если что, правильный ответ: один.

В общем, веселые у вас, Миша, конкурсы, снимайте еще. Напомним, что, в этом же выпуске шоу Литвин устроил челлендж и для Ольги Бузовой. Певица справилась с задачей, которая ранее оказалась не под сил самому Филиппу Киркорову. Случайным образом певица получила задание сосчитать в голове до 30 секунд, чтобы совпасть с таймером. Звезда не подвела и блестяще справилась с вызовом. Кстати, подловил звезду Литвин в аэропорту. Блогер-миллионник встретил Олю с огромным букетов алых роз и настоящим оркестром. «Кто будет делать предложение сейчас?», — не растерялась певица, приняв букет. Видео эффектной церемонии можно посмотреть здесь.