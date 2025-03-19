Стало известно, какое наследство Бедрос Киркоров оставил сыну

Певец Бедрос Киркоров оставил в наследство сыну, шоумену Филиппу Киркорову, скромную квартиру «где-то в провинции», рассказал News.ru адвокат Александр Добровинский.

Накануне СМИ сообщили, что у Киркорова-старшего якобы остались две квартиры в Москве, загородный дом в Болгарии и коттедж в Нижнем Новгороде.

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«Вы знаете, я даже был знаком с Бедросом. Он был совсем не богатым человеком. У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве. Где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять», — разъяснил Добровинский.

Ранее Екатерина Успенская, директор по коммуникациям Филиппа Киркорова, сообщила, что прощание с Бедросом пройдет 21 марта в 14:00 в большом зале Троекуровского кладбища в Москве.