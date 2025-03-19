Директор Пугачевой ответила на вопрос о поездке певицы в Россию

Уехавшая из России после начала СВО певица Алла Пугачева на прощание с бывшим свекром Бедросом Киркоровым не приедет. Об этом сообщила концертный директор артистки Елена Чупракова, пишет ТАСС.

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Ранее продюсер Сергей Дворцов предположил, что Пугачева может приехать в Москву на прощание с отцом певца Филиппа Киркорова, так как Бедроса и Аллу связывали теплые дружеские отношения, а также для того, чтобы напомнить о себе влиятельным друзьям.

Отвечая на вопрос журналистов Чупракова заявила, что Пугачева «не приедет».

Напомним, что Пугачева приезжала в Россию на похороны своего друга – модельера Валентина Юдашкина в мае 2023 года. Там с ней общался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который при встрече поцеловал певице руку.

Отец Филиппа Киркорова - Бедрос Киркоров скончался 18 марта из-за осложнений на фоне длительной пневмонии. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.