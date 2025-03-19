Арнольд Шварценеггер признался, что хранит бюст Владимира Путина

Экс-губернатор Калифорнии от Республиканской партии, актер и культурист Арнольд Шварценеггер признался, что хранит в личной коллекции бюст Владимира Путина. Его слова передает aif.ru со ссылкой на соцсети.

Шварценеггер рассказал, что начал собирать коллекцию в начале 90-х годов: ему захотелось заполучить бюст Владимира Ленина, когда в России начали сносить памятники революционеру. Потом актеру стали привозить бюсты разных российских политических деятелей ежегодно — и теперь у него хранятся памятники Иосифу Сталину, Никите Хрущеву, Юрию Андропову и др.

«И так дальше и дальше — до самого Путина. У меня есть скульптура Путина», — признался Шварценеггер.

Актер также добавил, что ему небезразличен российский народ. Он заявил о любви к России и напомнил, что бывал здесь много раз.

В декабре 2024 года сообщалось, что фанаты опасаются за здоровье Арнольда Шварценеггера. Поклонников артиста обеспокоила тяжелая походка 77-летнего артиста, которого засняли в Нью-Йорке на съемочной площадке нового рождественского фильма «Человек с мешком».

«Постарел на 200 лет за 2 месяца», «Он, наверное, забыл, где припарковал машину времени из «Терминатора», «Выглядит старше Трампа», — написали интернет-пользователи.