В Госдуме предложили назвать примадонной Бабкину вместо Пугачевой

Депутат Государственной Думы Николай Новичков предложил передать звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной. Его слова приводит «Абзац».

Новичков подчеркнул, что Бабкина является патриотическим артистом, на которых сегодня нужно обращать особое внимание.

«В позднем Советском Союзе примадонной один раз назвали Аллу Пугачеву – и понеслось. А мы, как попугаи, это повторяем», — отметил депутат.

По словам парламентария, со временем ценности изменились, поэтому звание примадонны больше не может принадлежать Пугачевой. Новичков также убежден, что под влиянием Бабкиной эстрада, раньше доходившая до неприличия, станет лучше.

Ранее президент Владимир Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем. Глава государства подчеркнул, что исполнительница посвятила себя народному искусству и внесла «уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни».