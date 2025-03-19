Дочь Веры Брежневой задержали в аэропорту

15-летнюю дочь певицы Веры Брежневой Сару Киперман задержали в аэропорту. На паспортном контроле выяснилось, что у нее отсутствует виза, поэтому ей назначили штраф.

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Как стало известно, Сара оформляла разрешение на въезд в страну онлайн. Однако что-то пошло не так, и ее запрос не прошел. Об этом девушка узнала уже во время путешествия. В аэропорту ее остановили и за отсутствие визы выписали штраф на сумму 650 евро (почти 60 тысяч рублей).

Так как дочь Брежневой не стеснена в средствах, она смогла сразу же отдать деньги за нарушение. Однако она расстроилась, так как хотела потратить их на обновление гардероба.

Отметим, что младшая дочь Веры Сара живет в Европе. Она является наследницей олигарха Михаила Кипермана, поэтому с детства купается в роскоши. Старшая же Софья учится в США и довольно редко видится со звездной мамой.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева запела на английском языке.