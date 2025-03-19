На Дудя и Слепакова составлены протоколы за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы разместил в своей картотеке новые административные протоколы в отношении блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом) и комика Семена Слепакова (признан в России иноагентом).

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Дудь и Слепаков признаны виновными в нарушении ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за размещение в интернете сообщений без указания о своем статусе иностранного агента.

Дудь внесен в реестр иностранных агентов 15 апреля 2022 года, Слепаков 14 апреля 2023 года. Оба они уже подвергались штрафам за отсутствие маркировки иноагента.