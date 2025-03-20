Продюсер заявил о возможном звонке Пугачевой Киркорову

Эстрадная певица Алла Пугачева могла позвонить своему бывшему мужу, исполнителю Филиппу Киркорову, после того, как он потерял отца Бедроса Киркорова.

Об этом в беседе с aif.ru сказал продюсер Леонид Дзюник.

«Может быть, она позвонила Филиппу лично и выразила слова соболезнования. Не стала просто делать это публично», — предположил он.

Ранее концертный директор Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что артистка не приедет на прощание с бывшим свекром.

Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, не стало 18 марта в возрасте 92 лет. Прощание с артистом пройдет 21 марта.