Билан рассказал о своем желании уйти со сцены

Певец Дмитрий Билан признался, что хотел уйти со сцены 15 лет назад. Как сообщает Teleprogramma.pro, об этом он сказал во время общения с журналистами на презентации нового клипа на песню «Горький дождь».

Мероприятие проходило в Музее Отечественной войны 1812 года, что стало необычным выбором — раньше подобные презентации там не проходили.

В клипе на «Горький дождь» раскрывается обычно не замечаемая сторона жизни знаменитостей — их трудности, усталость и внутренние переживания. Музыкант отметил, что это не обошло его стороной: популярность принесла ему колоссальную нагрузку, на фоне которой он едва не отказался от карьеры.

«В 2010 году было желание все бросить. Меня измордовала эта судьба. Мне тогда прохода не давали. Я уже сам от себя устал», — сказал Билан, отметив, что преодолел кризис благодаря поклонникам.

Сам процесс съемок клипа понравился певцу. Он признался, что задумывается о создании полнометражного фильма на основе этого материала, однако считает идею создания биографической картины о своей жизни преждевременной.