Певица Лолита Милявская должна пожертвовать доходы от концертов на нужды СВО или прекратить гастролировать по РФ, заявил NEWS.ru лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, исполнительнице также стоит открыто поддержать президента РФ Владимира Путина, иначе возникают сомнения в ее искренности.

«Ветераны России» призвали певицу Лолиту Милявскую отдавать всю прибыль от концертов на нужды СВО, а также заниматься гуманитарной помощью в интересах ВС России, добровольческих формирований и поддерживать потерявших жилье из-за действий ВСУ. Несмотря на частичную «отмену» после участия в «голой» вечеринке и прочее, мы сомневаемся в ее искренности и предлагаем ей открыто поддержать СВО и политику президента России Владимира Путина. В ином случае мы бы предложили запретить ей гастролировать по России, оставив лишь корпоративы, — сказал Резяпов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова не согласилась с мнением о том, что российский шоу-бизнес «отменил» Лолиту Милявскую после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По ее словам, будь это так, певицу не приглашали бы на шоу Владимира Соловьева.

Лолита попала в скандал после концерта

До этого Лолита сообщила своим поклонникам, что ее концерт в Томске не состоится. Артистка заявила, что мероприятие было отменено очень «красиво», директор зала заявил о нежелании ее видеть. Она также уточнила, что не стала предъявлять никаких претензий.