Алла Пугачева не приедет в Россию на прощание с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым.

Об этом сообщила ТАСС ее представитель Елена Чупракова.

"Не приедет", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Бедрос Киркоров умер во вторник в 93-м году жизни. Как сообщила ТАСС представительница Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца. Она также сообщила агентству, что церемония прощания и похороны артиста состоятся 21 марта на Троекуровском кладбище.