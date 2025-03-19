Ведущий Иван Ургант сообщил, что не переезжает и не начинает бизнес во Франции

Ведущий Иван Ургант прокомментировал сообщения об открытии ИП во Франции. Он признался, что не переезжает и не начинает бизнес.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Урганта 19 марта.

Он рассказал, что второй день слушает «грохочущий концерт периодической прессы». Ведущий решил публично опровергнуть сообщения СМИ.

«Итак, в быстром темпе. Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!», - рассказал шоумен и добавил, что отправился гулять с собаками по ЦАО.

Ведущий тем самым намекнул, что живет в Москве. Ургант подписал сообщение на французский манер как «Жан Уржан».

Ранее говорилось, что еще весной 2024 года Ургант зарегистрировал ИП в Париже. Бизнес связан с производством и постановкой шоу.