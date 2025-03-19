Ургант прокомментировал новости о тайном открытии своего бизнеса в Париже

Телеведущий Иван Ургант заявил, что не планирует переезжать из России и открывать бизнес за рубежом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее РИА Новости сообщило, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. По данным агентства, регистрация состоялась 11 марта 2024 года.

«Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!» - так эту новость прокомментировал Ургант.

Он рассказал, что идет гулять с собаками по Центральному административному округу Москвы, «пока они не обгадили ковёр», так как «это и без них есть кому сделать». Свой пост Ургант подписал словами «ваш Жан Уржан».

Иван Ургант рискует попасть в скандал из-за слов об эмиграции

После новостей об ИП в Париже депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить «наличие иностранного влияния» на Урганта, сообщало РИА Новости. Обращение содержало просьбу проверить ведущего на иностранное влияние, финансирование и «прочие основания для признания иностранным агентом».