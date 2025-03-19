Народная артистка России и певица Надежда Бабкина решила прокомментировать отъезд российских артистов из страны. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

На вопрос, на кого из коллег она обращает внимание. В качестве примера ей привели Надежду Кадышеву, Ирину Алегрову, Аллу Пугачеву и Земфиру* (внесена в реестр физлиц иноагентов). При этом последние две покинули Россию в 2022 году.

"Давайте вспоминать тех, кто здесь, у нас в стране. Те люди сделали свой выбор и бог им судья", — заявила Бабкина.

Она также отметила Надежду Кадышеву, заявив, что они учились вместе, а также назвала ее прекрасной артисткой. Ирину Алегрову певица назвала гениальной, а также добавила, что обожает ее за характер и позицию.

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Кроме того, Надежда Бабкина выделила артистов Александра Буйнова, Григория Лепса, Олега Газманова, Александра Маршала и Николая Расторгуева, назвав их своими друзьями.