За "слив" личных данных Shaman задержан сотрудник салона мобильной связи

За поиск и "слив" личных данных певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, в Ленобласти задержан сотрудник салона мобильной связи.

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Как пишет Mash, 20-летний молодой человек по имени Георгий из города Кировск по "частному запросу" скачал из базы данных информацию о Ярославе Дронове и "слил" ее постороннему лицу.

Отмечено, что запрос Георгия "вскрылся, предположительно, из-за автоматического уведомления служб безопасности" - такая функция, как утверждает канал, "стоит на многих знаменитостей".

Сейчас в отношении задержанного возбуждено дело по статье "Незаконное использование информации, содержащей персональные данные".

Ресурс добавил, что отягощает ситуацию использование Георгием своего служебного положения.