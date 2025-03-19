Из Голливуда в психушку: как сейчас выглядит Аманда Байнс

Аманда Байнс была самой настоящей восходящей звездой нулевых. Актриса поражала зрителей не только яркой и уверенной игрой в кадре, но и притягивала поклонников миловидной внешностью и харизмой. И неудивительно, ведь на момент выхода в прокат фильма “Большой толстый лжец” (2002) она уже несколько лет вела собственное шоу на ТВ.

Несмотря на то, что Байнс была звездой комедийного кино, ее популярность быстро росла. В 2008 году журнал Maxim поместил ее на 46-е место в «Горячей сотне» самых красивых девушек современности. Тогда мало кто мог представить, что до падения звезды осталось каких-то два года.

В конце десятилетия у Аманды начались проблемы с зависимостями. Актриса несколько раз попадала в крупные скандалы, связанные с употреблением наркотиков и вождением автомобиля в нетрезвом виде. Богемный образ жизни быстро отразился на внешности Байнс, и ее перестали приглашать на съемки. В конце концов звезда комедий загремела в психиатрическую клинику, откуда вышла уже совсем другим человеком.

В 2014 году она публично обвинила своего отца в эмоциональном и сексуальном насилии, но позже созналась во лжи.

«Микрочип в моем мозгу заставил меня говорить эти вещи, но именно он приказал им вживить мне микрочип», — так объяснила свой поступок звезда комедий нулевых.

Сейчас Аманде почти 40 лет. Она редко появляется на публике, и только кадры папарацци напоминают поклонникам о ее существовании.

Как выглядит падшая актриса — в галерее «Рамблера».