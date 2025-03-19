Сын сбитой Буйновым пенсионерки заявил, что певец больше всего боится суда
Сбивший пенсионерку Аллу Смирнову певец Александр Буйнов больше всего боится суда, сообщает «МК» со ссылкой на сына пострадавшей.
«Мы отказались и от подарков, и от какой-любой встречи с ним тем более. Больше он не звонил и не спрашивал, какую-либо помощь или деньги на лечение не предлагал ни разу. Да мы бы и не взяли! Наша семья не из тех, кто будет зависеть от какого-то, пусть даже известного, артиста, и клянчить тем более никогда не будем. Пусть он ответит так, как решит суд. А он, видимо, суда и боится больше всего», — рассказал МК сын пострадавшей Алексей.
Певец Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».
1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», поскольку ни он, ни его представители до сих пор не вышли с ней на связь и не принесли личных извинений. При этом состояние женщины ухудшилось, ее должны перевести в московскую больницу.
У попавшего в скандальное ДТП Александра Буйнова состоится концерт в Кремле
Позже Буйнов пригласил пострадавшую и ее сына на свой концерт, который состоится через месяц.