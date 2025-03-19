Звезда группы Hi-Fi, певец Митя Фомин раскрыл стоимость новых зубов. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

51-летний артист вышел в свет со своим стоматологом, Алиной Кулаевой. Для данного случая он выбрал рубашку, пиджак и шляпу. При этом звезда продемонстрировал резцы белого цвета.

Исполнительно признался, что обновил виниры и коронки, общая стоимость которых составила 2,5-3 миллиона рублей.

«Я люблю кусаться, поэтому периодически обновляю зубы», — заявил Фомин.

В ноябре 2024 года российский врач раскрыла возможную многомиллионную стоимость новых зубов Басты. Стоматолог, ортопед-гнатолог Екатерина Аверина заявила, что цена обновленной улыбки исполнителя может достигать 12 миллионов рублей и выше.