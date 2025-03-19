Кушанашвили оправдался за конфликт с Поплавской

Журналист Отар Кушанашвили после перепалки с актрисой Яной Поплавской решил прояснить свою позицию и заявил, что не собирался критиковать звезду фильма «Красная Шапочка», а лишь процитировал чужие слова.

Кроме того, он выразил надежду, что актриса принесет свои извинения.

«Это поклонник сказал, что наше знамя — это Яна Поплавская. С чего ты взбеленилась? С чего столько злости в тебе, Боже ты мой? С чего столько ненависти в тебе? Ты же Красная Шапочка. А я тебе не Мистер Волк», — заявил Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!»

Он обратился к Поплавской, с которой ранее поддерживал дружеские отношения и призвал ее извиниться. При этом Отар выразил мнение, что не услышит от актрисы слов раскаяния, так как «не принято ни в Грузии, ни в России приносить извинения».

Напомним, Отар Кушанашвили публично заявил, что концерты певицы Лолиты Милявской стали отменять из-за жалоб общественников «во главе с Яной Поплавской». В ответ актриса призналась, что разочаровалась в мужчине, который некогда называл ее «другом». Звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что, столкнувшись с раком, журналист «сбросил всю шелуху» и «потерял лицо и честь».

Ранее Отар Кушанашвили признался, что был шокирован доходами отправленной под домашний арест блогерши Александры Митрошиной. Шоумен подчеркнул, что подписчики фактически платят за ее роскошную жизнь из своего кармана, в то время как он вынужден просить на борьбу с раком.