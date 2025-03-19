45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi снялась обнаженной

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина снялась обнаженной. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

45-летняя исполнительница разместила сделанный в отеле кадр, на котором предстала полностью без одежды. При этом звезда распустила светлые волосы и отказалась от макияжа. Известно, что знаменитость находилась в Калининграде.

© Соцсети

Ранее в марте бывшая солистка группы Hi-Fi показала лицо без макияжа. Татьяна Терешина продемонстрировала природную внешность, сидя в машине в серой футболке и черной куртке.