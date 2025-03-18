Виктория Дайнеко рассказала о предстоящей свадьбе

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что в ближайшее время выйдет замуж за геолога нефтегазовой промышленности. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Артистка заметила, что долгожданное «Ты выйдешь за меня?» увидела во время перерыва на футбольном матче: по просьбе жениха слова вывели на огромный экран на стадионе.

По ее словам, молодой человек на фоне надписи встал перед ней на одно колено и протянул кольцо с бриллиантом. Она добавила, что сказала «Да!» и затем расплакалась от счастья.

Певица призналась, что свадьба скорее всего пройдет вдали от посторонних глаз. Также Виктория уточнила, что регистрация брака планируется уже этой весной.

«Я не большой поклонник шумных, громких вечеринок, поэтому мне бы хотелось, чтобы это был какой-то небольшой узкий круг. Также я не поклонник каких-то старых традиций — типа выкупа невесты. Мне бы хотелось и этого всего избежать. Но, конечно, мы отпразднуем», — разъяснила Дайнеко.

Артистка заметила, что наденет подвенечное платье, но пока не представляет, как будет выглядеть наряд.