Дима Билан сообщил, что оглох на одно ухо

Певец Дима Билан заявила, что оглох на одно ухо из-за съемок. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Дима Билан во время презентации клипа на песню «Горький дождь» сообщил, что съемки были трудными, он до сих пор не слышит одним ухом примерно на 90%. Также он пожаловался, что одно время ему не давали прохода даже за границей.

До этого певец также пожаловался на сильную слабость из-за ротовируса. Артист понадеялся, что поправится к 18 марта. Певец хочет присутствовать на презентации своего художественного клипа. Поклонники пожелали певцу скорейшего выздоровления.

В декабре 2024 года Билан признался, что ест любую еду от фанатов. Он боится сглаза. Он объяснил, что у него был странный случай, связанный с подаренным печеньем. Артист попробовал выпечку и странно себя чувствовал. По словам певца, он ощущал, будто в него «кто-то вселился». В то время исполнитель находился на съемках, поэтому ему было максимально тяжело.