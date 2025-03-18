Бывшего мужа телеведущей Юлии Коваль посадили за педофилию

Осужденным на 17 лет за развращение детей в Краснодаре бизнесменом оказался бывший муж блогерши и телеведущей Юлии Коваль Михаил Штырлин. Об этом пишет StarHit.

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Штырлин - владелец винодельни "Легенда Крыма". В 2021 году в Краснодаре он заманил в безлюдное место сначала четырех, а заем еще двух девочек в возрасте от 8 до 12 лет и надругался над ними.

Педофила приговорили к 17 годам тюрьмы. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 2,4 миллиона рублей. Преступник подавал апелляцию, однако ее отклонили.

54-летний Штырлин старше своей бывшей супруги почти на 20 лет. У них есть общий сын. Однако Коваль рассказывала, что муж постоянно устраивал ей сцены ревности и травмировал ее психику. В 2019 году они развелись.