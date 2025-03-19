Тарасов и Костенко сыграли вторую свадьбу на Мальдивах

Пора этот март официально признать месяцем любви — столько помолвок и свадеб, что мы уже устали (на самом деле нет) радоваться за наших любимых знаменитостей. К числу счастливчиков примкнули Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Вчера, прямо в день рождения футболиста, они сыграли вторую свадьбу. Еще и на Мальдивах — прямо как Ани Лорак и ее муж Исаак Виджраку. Правда, в отличие от певицы, спортсмен и его жена пошли дальше и даже надели традиционные костюмы. Сказали друг другу «Да» они на другом языке да и вообще праздник прошёл по иным традициям. Романтичное видео с церемонии на пляже Анастасия опубликовала в запрещённой соцсети.

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Кстати, вторую свадьбу супруги сыграли уже в окружении своих четырёх детей.

К слову, буквально за пару месяцев до второй свадьбы Тарасов и Костенко отметили важную годовщину — семь лет со дня венчания. По такому поводу блогер опубликовала архивное фото с таинства (смотрите снимок здесь) и коротко, но от этого не менее романтично подписала его: «Люблю».

Вообще в вопросах романтики соревноваться с четой Тарасовых сложно. В День всех влюбленных Дмитрий обрадовал Анастасию роскошным подарком — он преподнёс ей дорогостоящую сумку Balmain. Впрочем, для подарков в их семье особый повод не нужен — именно так тогда заявила сама Костенко: «В наше время почему-то модно искать подвохи, выражать токсичность и утверждать, именно в этот день, что для подарков и сюрпризов не должно быть поводов».