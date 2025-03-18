Стало известно, где похоронят Бедроса Киркорова

Стало известно, где будет похоронен народный артист России и отец Филиппа Киркорова Бедрос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Как рассказали собеседники издания, Бедрос Киркоров будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания состоится 21 марта.

«Похороны состоятся в пятницу. <…> Бедрос Филиппович будет похоронен на Троекуровском кладбище», — сообщает источник.

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Бедрос Киркоров умер 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет. Он родился в болгарском городе Варна, в начале 1960-х переехал в Россию. В Москве он поступил в ГИТИС, стал выходить на сцену с различными коллективами. В 1992 году ему присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2012 году — народного. Кроме того, Бедрос Киркоров также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, и орденом «За честь и достоинство».