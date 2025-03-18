Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова решила распродать гардероб на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Перминова опубликовала 18 объявлений на ресейл-платформе, в которых сообщила о продаже сумок, блузок, рубашек, платьев, туфель и не только. Общая сумма выручки может составить 2 миллиона 323 тысячи рублей.

Знаменитость 20 лет состояла в отношениях с бизнесменом Александром Лебедевым, от которого родила четверых детей. В декабре 2024 года модель призналась, что они расстались. По словам Перминовой, у нее осталось «только тепло и благодарность за все». Блогерша не стала раскрывать причину разрыва, заявив, что «личное всегда будет личным».

В январе 2025 года модель рассказала, что переехала с сыновьями и дочерью в новый дом, и теперь они живут ближе к центру Москвы.