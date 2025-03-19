Народного артиста РФ Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище

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Народного артиста РФ Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь его сына, певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

Народного артиста РФ Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище
© Агентство «Москва»

«Похороны Бедроса Филипповича состоятся 21 марта на Троекуровском кладбище. Детали сообщу чуть позднее», – сказала Успенская

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года. Приехал в Москву в 1962 году, где поступил на второй курс ГИТИС. Артист известен не только творчеством, но и активной общественной позицией – он участвовал в развитии несколько благотворительных фондов. О смерти певца стало известно днем 18 марта.

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