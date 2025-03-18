Смерть отца застала Филиппа Киркорова на съемках в Марокко

Российский певец, телеведущий и актер Филипп Киркоров планирует прилететь в Москву из Марокко ближайшим рейсом.

По данным "СтарХита", когда скончался Бедрос Киркоров, артист находился на съемках. О смерти отца певец сообщил в социальных сетях.

Причиной смерти 92-летнего артиста стала, по предварительным данным, остановка сердца.

В 2022 году Бедросу Киркорову установили кардиостимулятор, он переболел коронавирусом. Певец попал в больницу в августе 2024 года из-за проблем с сердцем, а в конце года - с двусторонней пневмонией.