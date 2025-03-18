Мария Погребняк заступилась за Чумакова, публично оскорбившего жену

Мария Погребняк публично заступилась за Алексея Чумакова, допустившего провокационные заявления о жене. В своем Telegram-канале блогер оценила прямолинейности певца и отметила, что он «не стал играть для публики» и «высказал то, что действительно думает».

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Недавно Алексей Чумаков угодил в скандал после интервью Светлане Бондарчук. В разговоре с телеведущей артист признался, что выбирал себе жену по критерию «провел бы ночь или нет». В результате знакомство с Юлией Ковальчук привело к тому, что у пары, как выразился певец, появились «последствия» в виде двух дочерей. Многие резко осудили знаменитость за оскорбительные заявления о супруге и матери его детей.

Среди тех, кто встал на защиту оскандалившегося артиста, оказалась Мария Погребняк. Модель отметила, что «многие пары начинаются с физического влечения, которое перерастает в нечто большее», поэтому она не видит в словах Алексея Чумакова ничего зазорного. Блогер оценила прямолинейность и честность певца и обратила внимание на то, что Юлия Ковальчук спокойно отреагировала на заявления мужа.

«Чумаков не стал приукрашивать прошлое, не спрятался за заезженными фразами вроде „любовь с первого взгляда“. <…> Многие уже навесили ярлык абъюзера на Алексея. А мне кажется, что он просто прямолинеен и высказал то, что действительно думает. В отличие от многих, кто предпочитает говорить заготовленными шаблонами, он не стал играть для публики», — подчеркнула Мария Погребняк.

Сам Алексей Чумаков уже вышел на связь после разгоревшегося скандала и массовой критики. Певец отказался извиняться за скандальные высказывания о супруге в интервью и отметил, что спустя 17 лет совместной жизни он испытывает по отношению к ней все те же чувства, и «это прекрасно». Артист добавил: «А если судьба подарит нам еще „последствие“, мы будем только счастливы!».

Ранее сообщалось о том, что женатый Алексей Чумаков сделал неожиданное признание. Певец заявил, что он «всегда окружен женщинами», и ему «прекрасно живется».