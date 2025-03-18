Павлиашвили объяснил свои скромные гонорары

Певец Сосо Павлиашвили объяснил свои скромные по сравнению с другими звездами гонорары желанием сделать музыку доступной для всех. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

Отвечая на соответствующий вопрос, Павлиашвили указал, что ставит низкие цены на свои концерты, чтобы каждый смог послушать музыку и получить позитивные эмоции.

«Я не хочу душить людей. Почему я должен душить людей? Не у всех есть большие возможности. Если у кого-то не хватает денег, почему он должен не получить ту музыку, тот позитив, то, что можем дать мы? Деньги же приходят, уходят...» — сказал певец.

Кроме того, по его словам, часть своего гонорара он тратит на благотворительность. В частности, Павлиашвили помогает голодающим и нуждающимся в лечении, а также направляет средства на постройку церквей.