Стала известна причина смерти Бедроса Киркорова

Народный артист России Бедрос Киркоров умер на 93-м году жизни. У него не выдержало сердце, рассказала представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца.

«Остановилось сердце», — пояснила Успенская.

Она также отметила, что место и дата прощания и похорон пока неизвестны.

Журналисты уточнили, что в августе 2024 года артист был экстренно госпитализирован в реанимацию кардиологии в крайне тяжёлом состоянии с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью.

Кроме того, 20 декабря 92-летний мужчина попал в больницу в тяжёлом состоянии. В клинике Бедрос Киркоров пожаловался медикам на сильную одышку. Врачи поставили ему «двустороннюю пневмонию» и откачали около литра воды из лёгких.