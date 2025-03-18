19-летняя невеста Лепса оказалась под капельницей

19-летняя невеста Григория Лепса оказалась под капельницей из-за проблем со здоровьем. Аврора Киба пожаловалась на самочувствие в соцсети.

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В личном блоге Аврора сообщила о своем заболевании. Девушка опубликовала фото с грустным лицом, показав себя в больничной палате. Невесте Лепса поставили капельницу, но та отказалась называть диагноз.

«В попытках восстановиться», — написала Аврора.

Отметим, что на данный момент Киба находится в Англии, куда Лепсу закрыт въезд из-за санкций. Избранница певца отправилась за границу на обучение.

По предварительным данным, Григорий и Аврора сыграют свадьбу уже летом этого года.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс поселит юную жену в доме за 200 млн по соседству с экс-супругой. Подробности читайте в этой новости.

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