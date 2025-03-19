Лидер «Руки вверх!» призвал Канье Уэста выступить в Москве «хоть в ангаре»

Американскому рэперу Канье Уэсту нужно приехать на выступление в Москву, не беспокоясь о площадке для проведения концерта. Это не так важно, как зрители и поклонники, которые приходят послушать исполнителя, заявил НСН лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

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По словам музыканта, успешный концерт зависит не от площадки, а от того, кто приходит на концерт, любят ли артиста зрители и какую они создают атмосферу в зале.

«Можно напичкать зал спецэффектами, а можно выступать в ангаре, но если там среди зрителей у тебя десятки тысяч горящих сердец, то, поверьте, концерт будет таким же ярким, запоминающимся», — заявил Жуков.

В пример он привел «ВТБ Арену», заявив, что на ней многие звезды прекрасно выступают и радуют зрителей.

«Поэтому, думаю, Канье Уэсту не надо переживать, где выступать», — считает лидер «Руки вверх!».

Напомним, информация о возможном концерте Канье Уэста в Москве появилась в ноябре прошлого года. Были сообщения, что он планирует выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, однако официальный анонс мероприятия также не последовал. Также как потенциальные площадки рэпер рассматривал «Лужники» и «ВТБ арену». Причем рэперу предлагали за концерт, на который предполагалось собрать около 70 тысяч зрителей, до $8 млн (639,5 млн рублей).

Также отмечалось, что воспрепятствовать концерту Уэста могли городские чиновники, которые якобы не дали согласие на проведение массового мероприятия.