Моргенштерн* подвел итоги двух месяцев в рехабе и признался, что хочет сбежать
Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) провел два месяца в рехабе и поделился итогами. Он рассказал, что 60 дней не употребляет алкоголь и больше 200 суток не курит. Певец признался: остался еще месяц, но ему хочется сбежать.
Моргенштерн* захотел поделиться мыслями и выводами, которые появились у него за время пребывания в рехабе.
«Стресс - не обязательно последствие негативных эмоций. Излишняя радость, восторг и ликование - тоже стресс для организма. Нужно стремиться к тихому, спокойному счастью», - решил для себя рэпер.
Он считает, что лучше ставить себе маленькие и легко выполнимые задачи, чем стремиться к глобальным. Моргенштерн* уверен: надо быть добрее, а если мир кажется злым, то человек сам такой.
«Мысли зависят от состояния, поэтому работать нужно над состоянием, а не над мыслями», - отметил музыкант.
Он считает, что на каждого человека и любую ситуацию надо смотреть как на зеркало и потенциального учителя, задумываться, почему его послали вам, видеть в этом уроки. Моргенштерн* понял, что если человек страдает, то получит еще больше страданий, а если радуется жизни, то притягивает соответствующую радость.
«Сейчас очень хочется взять разбег и (сбежать – прим.) через забор рехаба. Остался еще месяц. Держимся, стоим крепко и выздоравливаем», - написал певец в своем в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что рэпер начал избавляться от татуировок на лице. Известно, что в России на это у музыканта ушло бы 170 тыс. рублей.
*признан иноагентом на территории РФ