Скандальному российскому рэперу заблокировали все счета в России

Скандально известному рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) заблокировали все банковские счета в России из-за долгов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, музыканта разыскивают приставы Екатеринбурга из-за долга в 200 тысяч рублей по кредиткам, которые он взял накануне своего отъезда из России, а также задолженности в 50 тысяч рублей за коммунальные услуги.

«Со слов директора лейбла Rocket Records Юрия Киселева, Vacio также должен денег за адвокатов и юридическую помощь, которую ему предоставили во время разбирательств из-за голой вечеринки [блогера Анастасии] Ивлеевой», - пишет издание.

При этом рэпер оборвал все контакты с друзьями и коллегами в России и перестал вести соцсети. Где он точно находится сейчас – неизвестно. Предположительно, Vacio перебрался из США в Армению.

Ранее в столичном клубе «Мутабор» прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, вызвавшая широкий общественный резонанс. Среди участников мероприятия был и Vacio. Он пришел на мероприятие в одном носке на половом органе. Рэпер получил 15 суток административного ареста и штраф в размере 200 тысяч рублей по статьям о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Через время стало известно, что он должен явиться в военкомат для прохождения срочной службы.