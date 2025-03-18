Погребняк вступилась за оказавшегося в центре скандала Чумакова

Алексея Чумакова продолжают хейтить в Сети. В одном из недавних интервью певец рассказал о своих мыслях при знакомстве с будущей женой Юлией Ковальчук.

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«Не, ну хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая, секси. <…> У меня тогда были критерии типа вдул бы или не вдул бы. Назовем так — вдул с последствиями», — уверенно сказал певец в интервью Светлане Бондарчук, за что и был резко осужден общественностью.

Сегодня к ситуации подключилась Мария Погребняк, а как иначе. Многодетная мама заступилась за Алексея и попыталась объяснить, почему не видит криминала в его высказываниях. Если коротко: Алексей всего лишь был честен.

«Чумаков не стал приукрашивать прошлое, не спрятался за заезженными фразами вроде "любовь с первого взгляда". Его жена, зная контекст их отношений, не видит проблемы — возможно, за этой прямотой стоит взаимное доверие. Кроме того, многие пары начинаются с физического влечения, которое позже перерастает в нечто большее», — написала Мария в своем Telegram-канале.

Погребняк призвала не делать поспешных выводов об Алексее, который в отличие от многих знаменитостей, не мыслит и не говорит шаблонами, предпочитая и на публике быть самим собой.

«Многие уже навесили ярлык абъюзера на Алексея. А мне кажется, что он просто прямолинеен и высказал то, что действительно думает. В отличие от многих, кто предпочитает говорить заготовленными шаблонами, он не стал играть для публики», — подчеркнула Мария Погребняк.

Но кажется, что защита Погребняк подоспела с опозданием: фанаты пары продолжают сочувствовать Юлии Ковальчук и соревноваться в злословии и их не остановить в комментариях к интервью, называя Чумакова «инфантильным самовлюбленным мальчиком», «подростком» и «днищем».