Shaman «отдохнул» в одном из караоке-баров Самары и попал на видео

Певец Shaman (Ярослав Дронов) после концерта в Самаре спел в караоке. Как сообщает Oboz.info, выбор музыканта пал на песню Григория Лепса — «Рюмка водки на столе».

В социальных сетях распространились кадры, на которых Shaman отдыхает в одном из баров Самары. Кто именно посетил с Дроновым заведение, друзья или организаторы концертов, неизвестно, однако один из гостей потанцевал под исполняемую музыкантом песню.

Напомним, что Shaman дал два концерта в Самарской области: сперва, 10 марта, он выступил в Тольятти, а уже 11 марта — в Самаре. Предположительно, в тот же день он посетил бар.

Ранее СМИ сообщили, что Дронов получил от Роспатента уведомление об отказе в регистрации товарного знака «Я русский» — отказ предварительный и пока его можно попытаться оспорить. В пресс-службе артиста объясняли, что заявка была подана, чтобы никто другой не мог использовать название песни Shaman «Я русский» в качестве бренда.