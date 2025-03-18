Бизнесу Урганта во Франции предрекли незавидную судьбу

Российский телеведущий Иван Ургант может столкнуться с трудностями при попытке развивать свой бизнес в Европе, в частности, с бойкотом публики его шоу и постановок, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он предположил, что артист стремится стать успешным продюсером на Западе. Однако, по мнению продюсера, трудности для Урганта могут возникнуть как на уровне властей, так и среди граждан, которые не захотят поддерживать шоумена в условиях антироссийской риторики.

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Конечно же, Ургант может надееться стать крутым каким-то продюсером по организации шоу на Западе. Здесь, я думаю, его надежды быстро растворятся в реалиях сегодняшнего дня, потому что, во-первых, русских, коим он является, тем более гражданином России, там не особо-то чествуют. То есть он не сможет получить государственные субсидии всевозможные, а за свой счет развивать такой бизнес тоже очень сложно. Он может получить определенные палки в колеса и от определенных граждан, которые могут бойкотировать его мероприятия, — пояснил Рудченко.

Он усомнился в амбициях Урганта, который не объективно оценивает геополитическую ситуацию в Европе. Продюсер напомнил, что западный мир сейчас настроен крайне враждебно по отношению к России.

Его амбиции понятны. Он сейчас не может реализоваться в России, он пытается сделать это на Западе, но то, что западный мир сейчас настроен против России, он не учитывает. Поэтому, мне кажется, его цели эфемерны, то есть именно в плане реализации. Я думаю, она не пойдет, — резюмировал Рудченко.

Ранее лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Урганта иностранным агентом из-за открытия им бизнеса в Париже. По его словам, регистрация ИП во Франции требует тщательной проверки на предмет иностранного финансирования, а также принятия мер по конфискации имущества артиста в РФ.