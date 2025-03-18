Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась Олегу Майами в любви на его концерте в Москве. Исполнительница хита «Мало половин» эмоционально обратилась к своему партнеру по дуэту. Об этом сообщает Кино Mail.

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«Я хочу сказать это еще раз при всех, ибо мои слова — не водица. Я безумно рада за тебя, Олег. Я горжусь тобой, я люблю тебя, я восхищаюсь. Я всегда рядом…» — призналась артистка.

Ольга добавила, что очень рада за карьеру певца и отметила, что он оказался «на своем месте». Она подчеркнула, что счастлива разделить с ним сцену.

После признания артистки они с Олегом нежно обнялись. Далее Бузова сказала в микрофон, что Майами тоже признался ей в любви, но на ушко.

«Я такого не говорил! Я очень люблю ее…» — ответил певец.

Напомним, что слухи о романе артистов появились после выпуска их общего трека «Такси». Они флиртовали, обнимались и делали друг другу комплименты. В какой-то момент, находясь на сцене, они поцеловались. После Бузова опровергал слухи о романтических отношениях.

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