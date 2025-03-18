Вайкуле продает со скидками билеты на антироссийский фестиваль в Юрмале

Назвавшая себя «кормилицей СССР» Лайма Вайкуле начала продавать билеты на свой фестиваль «Рандеву» в Юрмале с участием иноагентов. Однако из-за низкого спроса цены заметно снизили: теперь билеты стоят от 50 евро (4,5 тыс. рублей). Об этом пишет Kp.ru.

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Традиционный музыкальный фестиваль «Лайма Рандеву» пройдет с 25 по 27 июля 2025 года в Юрмале. Известно, что билеты на мероприятие продаются со скидками. По информации источников, сейчас торгуют по прошлогодним ценам: от 50 евро (4,5 тыс. рублей). Вип-партер, места за столиками стоят от 150 евро (13,6 тыс. рублей), но большинство таких мест раздают как приглашения «почетным зрителям».

Кроме того, сообщается, что Лайма Вайкуле пригласила на свой антироссийский фестиваль Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), группу «Би-2», Максима Покровского* (признан иноагентом на территории РФ) и группу «Ногу свело». Примечательно, что в афише и рекламе все они представлены как артисты из тех стран, где сейчас проживают, однако выступать они будут со старыми песнями на русском языке. Также на мероприятии заявлены знаменитости, не поддерживающие позицию России: Верка Сердючка, Настя Каменских, Макс Барских, Мария Максакова и Николай Трубач.

На данный момент, судя по схеме зала, дела с продажей билетов обстоят неважно: заняты только вип-места, которые раздали по приглашениям. В качестве рекламы местные блогеры запустили слух о том, что на фестивале появится и Алла Пугачева, которая якобы выйдет на сцену. Однако эта информация официально не подтверждена.

Напомним, в 2022 Лайма Вайкуле эмигрировала из России в Латвию, отказавшись от сотрудничества со страной. При этом певица не раз негативно высказывалась о России, а однажды заявила, что якобы «содержала весь Советский Союз». После этих слов артистку стали иронично называть «кормилицей всего СССР».

Ранее сообщалось о том, что актер Юрий Назаров назвал участников фестиваля Лаймы Вайкуле «приспособленцами» и «животными».

*признан иноагентом на территории РФ