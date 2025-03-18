Максим Виторган вновь опубликовал кадры из больницы, где сейчас проходит реабилитацию после операции. Очевидно, что процесс восстановления идет хорошо, и актер постепенно возвращается к привычному образу жизни.

Пару дней назад актер предстал перед поклонниками на ходунках и дал понять, что не может самостоятельно передвигаться, а сидеть — может вообще: даже читать книги временно приходится стоя.

«Появилась некоторая торжественность в процессе чтения. Читаю пока только стоя. Вот такие странные ограничения подсунул организм. Не сказать, что так больше входит», — делился неунывающий актёр.

В свежих сторис Максим наглядно продемонстрировал, что сегодня у него дела куда лучше. Он выложил видео из больничной палаты и показал, что уже хотя и пока с трудом, но все же может не только стоять, но и сидеть. В кадре Виторган, устроившись с ноутбуком за письменным столом, предпринимает первые после перенесенной операции попытки вернуться к работе.

«Доброе утречко. Ну что, сегодня решил предпринять попытку поработать даже. Уселся на стул — уж как смог. Давай, мозг, включайся», — с улыбкой сказал Максим, постучал по голове и пожелал всем хорошего дня.

Желаем ему скорейшего восстановления.

Напомним, что в новогоднюю ночь Максим Виторган объявил о переменах в личной жизни, представив в запрещенной соцсети свою новую девушку Анну Короткову.